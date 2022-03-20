محمد بن سلمان و"دفع أمريكا ثمن خسارتها السعوديين في أوكرانيا".. تقرير يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تناول فيها موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقال رأي بعنوان "كيف خسر بايدن السعودية".

وقالت الصحيفة في تقريرها: "كان مقتل خاشقجي شائنًا ومحنة اليمن يائسة، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتخذ خطوات أخرى نحو التحرير الداخلي، وأكثر من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى كل صديق يمكنها الاحتفاظ به في جزء صعب من العالم.."

وتابعت الصحيفة: "السعوديون يعيدون حساب مصالحهم الآن لأنهم يخشون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة، ووسط عداء إدارة بايدن والانسحاب المرعب من أفغانستان، رفض ولي العهد طلبات السيد بايدن بضخ المزيد من النفط، وورد أنه رفض حتى تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس".

وأضافت: "في هذا العصر الجديد من المنافسة بين القوى العظمى، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل نفور الحلفاء الذين يمكن أن يساعدوا في ردع المعتدين الاستبداديين المصممين على الإضرار بمصالح الولايات المتحدة وقيمها، تدفع الولايات المتحدة الثمن في أزمة أوكرانيا لخسارتها السعوديين".

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