إصابة 95 شخصًا بحادث تصادم قطارين في تونس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الدفاع المدني، معز تريعة، في مقابلة مع قناة تلفزيونية حكومية تونسية، إن قطارين اصطدما وجها لوجه في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، الإثنين.

وقال تريعة: "أصيب 95 شخصًا ولم يتم توثيق أي وفيات، وكانت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وجروح طفيفة وكسور لم تكن أي منها مهددة للحياة".

والمصابون جميعهم نقلوا إلى مستشفيات العاصمة التونسية.

وصرح تريعة أن "القطار الذي يقل ركاب جاء من حمام الأنف والقطار الآخر كان فارغًا قادمًا من محطة مدينة برشلونة في تونس".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني أن الحادث وقع في الساعة 09:20 صباحًا بالتوقيت المحلي بمنطقة جبل جلود جنوب العاصمة التونسية.