دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضحاي خلفان، ما وصفها بـ"حرب الإشاعات" بين روسيا والغرب، الإثنين، مشيرا إلى أنها لا تخدم السلام العالمي.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما يجري اليوم من حرب اشاعات بين الغرب وروسيا لا يخدم السلام العالمي"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "من المؤسف ان ترى قادة كبار في الدبلوماسية لا يمارسون الدبلوماسية في العلاقات بين البلدان"، حسب تعبيره.

ما يجري اليوم من حرب اشاعات بين الغرب وروسيا لا يخدم السلام العالمي..من المؤسف ان ترى قادة كبار في الدبلوماسية لا يمارسون الدبلوماسية في العلاقات بين البلدان.

وكان قد كتب خلفان في تغريدة سابقة: "مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكورياالشماليةوبالذات روسيا والصين بأعتبارهما من الدول العظمى وكنت اقول الى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر الذي قد يتولد عن شحنه يوماما انفجار سياسي في حين ان روسيا والصين لاتردان"، على حد تعبيره.