(CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في منتجع شرم الشيخ، الاثنين.

وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية، حسب بيان للرئاسة المصرية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد إن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين.

وقال بيان للرئاسة المصرية، إن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر والإمارات، والإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين.

كما تناولت المباحثات التوافق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.