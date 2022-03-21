السيسي يلبي طلب سيدتين على الهواء مباشرة ويؤكد: "عينينا ليها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استجاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لطلب سيدتين للحديث معه عبر برنامج على الهواء مباشرة.

وظهرت سيدتان، كل منهما، على حدى في برنامج "من مصر" وطلبتا التحدث مع السيسي، الذي تحدث أولا مع السيدة الأولى، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على "تروسيكل".

وبعد أن أنهى حديثه مع السيدة الأولى، طلبت الثانية التحدث معه أيضا، ليلبي طلبها ويؤكد أنه لا يستطيع أن يرد لها طلبا قائلا: "إحنا عينينا ليها"، حسب قوله.

ةكانت قد طلبت السيدتان تحسين أوضاعهما المعيشية إذ تعمل إحداهن في محل إطارات في حين تعمل الثانية على "التروسيككل"، وأكد الرئيس المصري أنه سيلبي طلباتهما.