دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة لقائد القوات المشتركة في اليمن، مطلق الأزيمع، مع قادة من ألوية "العمالقة" تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين.

وظهر الأزيمع برفقة من قيل إنهم من ألوية العمالقة الجنوبية، في صورة اعتبرها مغردون معبرة عن التلاحم بين التحالف والقوات الجنوبية.

وعلق الصحفي السعودي سلمان الشريدة على الصورة بالقول: "معالي الفريق أو الركن مطلق الأزيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من قوات العمالقة الجنوبية"، حسب قوله.

معالي الفريق أول الركن #مطلق_الازيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من #قوات_العمالقة_الجنوبية.. https://t.co/miYHI7NErw

من جانبه، قال المغرد السعودي منذر آل الشيخ: " صورة للأسد معالي الفريق الاول مطلق الأزيمع بين أبطال قوات العمالقة رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة"، على حد قوله.

صورة للأسد معالي الفريق الاول #مطلق_الازيمع بين ابطال #قوات_العمالقة رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة . https://t.co/1TjcDdnEBB

وتأتي هذه الصورة في وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات صاروخية مستمرة من جانب الحوثيين تستهدف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية، وتقول الرياض إنها (الهجمات الحوثية) تستهدف ايضا الأحياء المدنية في مناطق مختلفة من المملكة.

يذكر أن ألوية العمالقة انبثقت من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية بدعم القوات المسلحة الإماراتية المقاتلة ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العرية السعودية في اليمن.