دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أبوظبي، الاثنين.

وناقش الجانبان مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، وما شهدته من الإعلان عن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين البلدين بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتبادلا وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية، منها التطورات على الساحة الأوكرانية وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وشهدت الشهور الأخيرة تقاربًا بين الإمارات وتركيا، وسط تبادل الزيارات لمسؤولي البلدين، بعد فترة من توتر العلاقات.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد وتشاووش أوغلو مشاركة تركيا في إكسبو 2020 دبي.

كان وزير الخارجية الإماراتي شارك في أعمال الملتقى الـ"16" للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، بمشاركة وزير الخارجية التركي.