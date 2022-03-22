أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان في هجوم مميت في بئر السبع بإسرائيل.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حوادث طعن وقتل شخص بعد أن دهسته سيارة.

وتم "تحييد" المشتبه به من قبل المدنيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

وقالت التقارير الأولية للشرطة الإسرائيلية إن مشتبها به وصل إلى محطة وقود في بئر السبع وهاجم امرأة بسكين.

وتقول الشرطة إن المشتبه به توجه بعد ذلك إلى مركز تسوق قريب ودهس راكب دراجة.

وتابع المشتبه به إلى مركز تسوق آخر ونزل من سيارته وركض باتجاه رجل وامرأة وطعنهما، بحسب الشرطة.

تحقق الشرطة في دافع الهجوم المميت.