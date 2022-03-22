عون: مقاومة "الاحتلال" ليست إرهابا ولا تأثير داخلي أمني لحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رأى الرئيس اللبناني ميشال عون أن حزب الله ليس "منظمة إرهابية" مشيرا إلى عدم وجود "أي تأثير" أمني داخلي للحزب على الداخل اللبناني، حسبما قال الثلاثاء في حوار مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وقال عون: "مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً، وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين"، حسب قوله.

وتابع الرئيس اللبناني قائلا: "أجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة من قبل اسرائيل وعند التوصل الى تحريرها يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ الحقوق"، على حد تعبيره.

يذكر أن عددا من الدول العربية على رأسها بعض دول مجلس التعاون الخليجي تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتحظر نشاطه على أراضيها.