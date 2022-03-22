دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، قائلة إنه احتوى "نقاط إيجابية"، بعد شهور من القطيعة الدبلوماسية بين بيروت وعواصم خليجية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للوزارة قوله أنها "ترحب بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا".

وأكدت الوزارة "تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ميقاتي "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية".

وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس من سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان ميقاتي المنشور على موقع الحكوة اللبنانية.

وتوترت العلاقات بين لبنان ودول خليجية منذ نهايات العام الماضي، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، واُعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.