هل ستطبق السعودية رسوما على الطرق؟ وزير النقل يجيب ويكشف الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير النقل السعودي والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن تطبيق رسوم على الطرقات في السعودية "ليس أولوية" في الوقت الحالي دون أن يستبعد فرض تلك الرسوم لاحقا.

وقال الجاسر في حوار مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر في برنامج "الليوان" على روتانا خليجية عند سؤاله عن تطبيق رسوم على الطرقات: "رسوم الطرق ليست هدف وليست أولوية".

وأضاف الوزير قائلا: "لكن ضمن الدراسات التي أجريناها على التجارب المطبقة في دول العالم، معظم دول العالم تطبق رسوما للطرق الهدف منها إدارة الطلب أي توجيه الحركة على طرق عدة".

وأردف الجاسر قائلا: "بالنسبة لي إذا كان تطبيق الرسوم سيساعدني في إدارة الحركة وسيرفع مستوى الجودة والصيانة في الطرق وهناك طرق بديلة لا أرى مانعا لكن ليس أمرا وشيكا".

ولم يستبعد الوزير فرض رسوم على الطرق لاحقا، إذ قال عند سؤاله عن إمكانية فرض هذه الرسوم مستقبلا: "نعم"، على حد تعبيره.

وتطبق بعض الدول العربية رسوما على عبور بعض الطرق، مثلما يحدث في إماراتي أبوظبي ودبي في الإمارات عبر ما يُعرف بـ"درب" و"سالك"، وكذلك الحال في بعض الدول الغربية التي تفرض رسوما على بعض الطرق السريعة.