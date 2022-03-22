دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، عن تطورات وضعه الصحي مؤكدا أن فحوصاته "سليمة".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله والشكر له من قبل ومن بعد … ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه على ما اكرموني به من رعاية واهتمام لا حرمهما الله الاجر والثواب … واشكر كل من سأل عني"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول السعودي قائلا: "الحمدلله فحوصاتي سليمة وأتمتع بصحة جيدة ولا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز"، على حد تعبيره.

الحمدلله والشكر له من قبل ومن بعد … ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه على ما اكرموني به من رعاية واهتمام لا حرمهما الله الاجر والثواب … واشكر كل من سأل عني … الحمدلله فحوصاتي سليمة وأتمتع بصحة جيدة ولا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز ❤️🇸🇦

وكان قد أجرى آل الشيخ عملية جراحية ناجحة في مدينة نيويورك الأمريكية مطلع العام الجاري، لم يُكشف عن طبيعتها.