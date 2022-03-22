تركي آل الشيخ يكشف تطورات وضعه الصحي ونتائج فحوصاته ويوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

الشرق الأوسط
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تركي آل الشيخ يكشف تطورات وضعه الصحي ونتائج فحوصاته ويوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، عن تطورات وضعه الصحي مؤكدا أن فحوصاته "سليمة".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله والشكر له من قبل ومن بعد … ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه على ما اكرموني به من رعاية واهتمام لا حرمهما الله الاجر والثواب … واشكر كل من سأل عني"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول السعودي قائلا: "الحمدلله فحوصاتي سليمة وأتمتع بصحة جيدة ولا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز"، على حد تعبيره.

وكان قد أجرى آل الشيخ عملية جراحية ناجحة في مدينة نيويورك الأمريكية مطلع العام الجاري، لم يُكشف عن طبيعتها.

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