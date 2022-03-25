عون يتحدث عن المفاوضات السعودية-الإيرانية في استقبال عبداللهيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، وأكد في اللقاء على ضرورة استئناف للمفاوضات بين طهران والرياض وما لذلك من أثر كبير على المنطقة حسبما نقلت الرئاسة اللبنانية.

وقال عون بعد لقائه عبداللهيان: "نأمل ان تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الاقليمي والدولي فتنعكس الجهود ايجاباً على المنطقة"، حسب الرئاسة اللبنانية.

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا: "اي تطور ايجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم"، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية.

من جانبه، أعرب أمير عبداللهيان عن استعداد بلاده لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة وغيرها من الخدمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وكان قد التقى وزير الخارجية الإيراني الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بعد أن وصل الخميس إلى لبنان قادما من العاصمة السورية، دمشق.