هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الحوثيون هجوما جديدا على الأراضي السعودية ضرب محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه.

وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب".

وأكد التحالف أن الهجوم الحوثي أسفر عن "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات "، وفقا لواس.

#عاجل التحالف: استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب. #واس_عام https://t.co/Sb8RVboOKh

وأعلن التحالف سقوط مقذوف على محطة توزيع الكهرابء في منطقة صامطة ما أسفر عن "حريق محدود" في المحطة، وفقا للوكالة السعودية.

وأكد التحالف أنه يمارس "ضبط النفس" و"يحتفط بحق الرد" على الهجمات الحوثية.