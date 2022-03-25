هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الحوثيون هجوما جديدا على الأراضي السعودية ضرب محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه.

وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب".

وأكد التحالف أن الهجوم الحوثي أسفر عن "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات "، وفقا لواس.

وأعلن التحالف سقوط مقذوف على محطة توزيع الكهرابء في منطقة صامطة ما أسفر عن "حريق محدود" في المحطة، وفقا للوكالة السعودية.

وأكد التحالف أنه يمارس "ضبط النفس" و"يحتفط بحق الرد" على الهجمات الحوثية.

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