بحضور سعودي.. لقاء يجمع الملك عبدالله ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) –استضافت مدينة العقبة الأردنية لقاء جمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور سعودي، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني الجمعة.

ونشر الديوان صورا من الاجتماع وأكد أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول العربية المجتمعة.

وشهد الاجتماع حضورا سعوديا ممثلا بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وفقا للديوان الملكي الأردني.

وحضر اللقاء أيضا كل من ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من قمة ثلاثية جمعت السيسي ومحمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلنت عنها الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على تويتر.