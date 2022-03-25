أمريكا تعلق على الوجود الإيراني بقطر خلال معرض عسكري

مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على الوجود العسكري الإيراني خلال معرض الدوحة للدفاع في قطر، لافتة إلى الشعور "بخيبة الامل والانزعاج" من ذلك.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من وجود مسؤولين عسكريين إيرانيين وضباط من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في معرض الدوحة للدفاع في قطر".

وتابعت الخارجية في بيانها: "نرفض رفضا قاطعا وجودهم في المعرض ومعرضه الدفاعي البحري، حيث أن إيران هي أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".

وأضافت: "تخضع المعاملات المتعلقة بالأسلحة الإيرانية عمومًا للعقوبات بموجب العديد من السلطات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل".