كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي القطري، عبدالله العذبة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة عن كلمة مرتقبة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن.

كلمة للزعيم اليماني الكبير السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي الهاشمي القرشي الليلة الساعة 7:30 بتوقيت صنعاء. #اليمن https://t.co/wgTBf4B92J

وقال العذبة في التغريدة ناشرا صورة لعبدالملك الحوثي: "كلمة للزعيم اليماني الكبير السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي الهاشمي القرشي الليلة الساعة 7:30 بتوقيت صنعاء".

أهلي وأخوالي في السعودية ونتمنى لهم ولأهلي في اليمن وكل الخليج الخير كله، وهذا لا ينفي أن السيد عبدالملك الحوثي زعيم يماني له وزنه. الدليل إن الرياض دعت وفدا منهم إذا قبل السيد الحوثي التفاوض في الرياض لوضع أوزار الحرب على اليمن. والتصريح السعودي بأنهم عروبيين شاهد آخر حفظك الله https://t.co/SSEmi9wiTM https://t.co/6B2tIdIInJ

ورد صاحب حساب Sami alsubaey، قائلا بتغريدة: "لا يابو حمد هذا يقوم بقصف ارض الحرمين بشكل يومي وانت تزعم انه زعيم اظن ان لك اهل واحباب واقرباء في ارض الحرمين ما توقعت ان يصدر منك مثل هذا الكلام".

ورد العذبة على التغريدة الأخيرة قائلا: "أهلي وأخوالي في السعودية ونتمنى لهم ولأهلي في اليمن وكل الخليج الخير كله، وهذا لا ينفي أن السيد عبدالملك الحوثي زعيم يماني له وزنه.. الدليل إن الرياض دعت وفدا منهم إذا قبل السيد الحوثي التفاوض في الرياض لوضع أوزار الحرب على اليمن.. والتصريح السعودي بأنهم عروبيين شاهد آخر حفظك الله".