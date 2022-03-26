التحالف في اليمن يوجه رسالة للمدنيين في الحديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، المدنيين إلى عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة باليمن، وقال إنه سيتم "التعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية"، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وذكر التحالف أنه "ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة"، وتابع أن "تلك العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها"، وقال إن "على الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائي".

وأوضح التحالف: "هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد"، وأكد: "مارسنا أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثي على المنشآت النفطية".

وذكر أنه "تم البدء في العملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".

وأعلن التحالف "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة"، وأضاف أنه تتم "مراقبة نشاط وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي".

وذكر أن "الهجوم على محطة أرامكو في جدة ومحطة الكهرباء بصامطة انطلق من الحديدة، أما الهجوم على خزانات المياه في ظهران الجنوب فقد انطلق من مطار صنعاء الدولي".

وقال التحالف في اليمن إن على الحوثيين "احترام القانون الدولي ووقف التصعيد باستخدام المواقع المحمية".

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أعلن، الجمعة، "تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك أعلن عن "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف أن "هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة".