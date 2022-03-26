وفاة نقيب محامين مصر خلال جلسة محاكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي نقيب المحامين في مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، خلال نظر إحدى جلسات محاكمة محامين، السبت.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن عطية "كان يؤدي واجبه المهني بحضور إحدى الجلسات في قضية تخص عددًا من المحامين أمام محكمة الجيزة الابتدائية، قبل أن يصاب بإعياء مفاجئ وحينما تم طلب المسعفين تبين أن روحه فاضت إلى بارئها".

وعمل الفقيه القانوني البارز، المولود في 6 أغسطس/ آب 1938، في مجال المحاماة منذ 1959.

وأعربت شخصيات عامة ومؤسسات ونقابات مهنية مصرية عن حزنها وتعازيها في رحيل عطية.

عُرف رجائي عطية باهتماماته الأدبية والثقافية، مع كتابة السيناريو للإذاعة والتليفزيون. إلى جانب نشاطه النقابي في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين.

وكان من كتاب الرأي البارزين، حيث نُشرت له مقالات في العديد من المجلات والجرايد اليومية المصرية.

وحسب موقعه الإلكتروني، فإنه "اشترك قاضيًا أو باحثاً بالقضاء العسكري في أشهر القضايا: اضطلع في المحاماه بالدفاع في أشهر قضايا العصر، مثل قضية التكفير والهجرة (1977)، خالد الإسلامبولي ( 1981/ 1982)، قضية الجهاد ( 1982/ 1983)، وزارة الصناعة (1986/ 1987)".

إلى جانب عضويته في مجلس الشورى ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية واتحاد الكتاب والمجلس المصري للشؤون الخارجية. كما تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة المال.