دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، الجمعة، على اللقاء الذي جمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور سعودي، في مدينة العقبة الأردنية، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني، في وقت سابق الجمعة.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر : "مشاركة الشيخ محمد بن زايد بدعوة كريمة من الملك عبدالله الثاني وبحضور عربي رفيع في اجتماعات العقبة تأكيد للدور الفاعل لدولنا في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب والبحث عن حلول عربية لأزمات المنطقة وترسيخ أجندة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف: "تأتي مشاركة دولة الإمارات في لقاء العقبة في سياق توجهها الجاد لتكريس أولوية الدور العربي المؤثر في قضايا المنطقة، مع العمل بالتوازي علي ايجاد تفاهمات إقليمية تدعم السلام والاستقرار والتنمية، والحفاظ على العلاقات الدولية والتاريخية للمنطقة".

كان الديوان الملكي الأردني أعلن أن اللقاء "تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول العربية المجتمعة".

وذكر الديوان أن الاجتماع شهد حضورا سعوديا ممثلا بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وكذلك حضر اللقاء كل من ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.