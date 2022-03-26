لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السيناتور الجمهوري، جيم ريتش، كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، تفاعلا بعد تغريدة انتقد فيها إدارة الرئيس، جو بايدن، بأعقاب الهجوم الأخير لجماعة الحوثي في اليمن على السعودية.

🚨🚨كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ جيم ريش عن اعتداءات #السعودية: "في وقت تنظر فيه ادارة #بايدن برفع الحرس الثوري عن لائحة الارهاب، #الحوثيون المدعومون من #ايران يهاجمون شركاءنا في الخليج ويفلتون من العقاب.الادارة ساذجة في استمرارها ملاحقة اتفاق سيء مع #طهران https://t.co/fv31ghnqJ8

وقال السيناتور في التغريدة المتداولة: "في الوقت الذي تنظر إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يقوم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بمهاجمة شركائنا الخليجيين دون عقاب.. الإدارة (الأمريكية) ساذجة بشكل خطير في مواصلتها السعي وراء اتفاق سيء مع إيران".

كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش: "بينما تنظر إدارة #بايدن في إزالة #الحرس_الثوري_الإيراني من قائمة الإرهاب، يهاجم #الحوثيين المدعومين من إيران في #اليمن،شركاؤنا الخليجيين دون عقاب. الإدارة ساذجة بشكل خطير في مواصلتها السعي وراء اتفاق سيء مع #إيران". https://t.co/kMODk77EE2

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن، الجمعة، أن الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، ولم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر في وزارة الطاقة على "ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران."