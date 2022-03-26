بعد هجوم أرامكو السعودية.. تفاعل على تغريدة لسيناتور يصف إدارة بايدن بـ"الساذجة"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السيناتور الجمهوري، جيم ريتش، كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، تفاعلا بعد تغريدة انتقد فيها إدارة الرئيس، جو بايدن، بأعقاب الهجوم الأخير لجماعة الحوثي في اليمن على السعودية.

وقال السيناتور في التغريدة المتداولة: "في الوقت الذي تنظر إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يقوم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بمهاجمة شركائنا الخليجيين دون عقاب.. الإدارة (الأمريكية) ساذجة بشكل خطير في مواصلتها السعي وراء اتفاق سيء مع إيران".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن، الجمعة، أن الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، ولم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر في وزارة الطاقة على "ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران."

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