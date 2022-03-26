البيت الأبيض يصدر بيانا عن الهجمات الحوثية على السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض إدانته للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، في وقت سابق الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان: "ندين الهجمات الحوثية التي شنت على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق الجمعة".

وأضاف: "الهجمات الحوثية غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو في جدة، وكذلك على المنشآت المدنية في جيزان ونجران والظهران، هي أعمال إرهابية تهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني".

وتابع: "هجمات الجمعة مثل الهجمات التي شنت على محطات معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و 20 مارس/ آذار، سهلتها إيران بشكل واضح في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن".

وذكر: "أيدت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية العديد من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد خلال العام الماضي، بينما يستمر الحوثيون في رفض هذه الدعوات والرد بأعمال إرهابية وهجمات عسكرية، وكل ذلك يوسع الصراع اليمني وما يترتب عليه من أزمة إنسانية".

وقال: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بشكل كامل وراء هذه الجهود، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها".