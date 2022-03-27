بلينكن من إسرائيل: ملتزمون بمواجهة أفعال إيران العدائية

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على التزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة الأفعال العدائية من إيران بغض النظر عما إذا كان بإمكان واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران أم لا.

وقال بلينكن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "بالاتفاق النووي أو بدونه، سنواصل العمل سويًا لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وقال بلينكن بعد الاجتماع إن الولايات المتحدة وإسرائيل "اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية"، وشدد على أن الجهود لردع القدرات النووية الإيرانية "ستستمر حتى لو انهارت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي: "يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي وسواء كانت هناك عودة إلى الاتفاق النووي أم لا، هذا المبدأ لن يتغير ولن يتغير التزامنا به".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بإسرائيل لدعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا، وقال إنه "تم التنسيق بشكل وثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ونحن نقدر هذه الجهود المهمة".