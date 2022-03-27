وزير خارجية إسرائيل يغرد عن وصول نظرائه العرب إلى النقب

الشرق الأوسط
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وزير الخارجية المصري سامح شكري يصل النقب
Credit: twitter.com/yairlapid

(CNN)-- رحب يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، بوصول نظرائه العرب من مصر والإمارات والبحرين، إلى النقب من أجل المشاركة في القمة التي تجمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.

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وقال يائير لابيد، عبر حسابه في تويتر: " أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية مصر سامح شكري".

ورحب بوزير الخارجية الإماراتي: "أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد".

وكذلك رحب بوزير الخارجية البحريني قائلا: "أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني".

ونشر "حساب إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر تغريدات عن القمة وقال:" "معا في تذليل التحديات في قمة النقب التاريخية، يتوافد قريبا على سديه بوكير وزراء خارجية 4 دول عربية للمشاركة في القمة، وهم وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة ووزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ووزير خارجيةإسرائيل يائير لبيد".

وأضاف: "لا لكلمة مستحيل! هذا المشهد بأعلام عربية بجانب علم إسرائيل وأمريكا واجهة فندق كِدما في سديه بوكير الذي يستضيف قمةالنقب على بعد خطوات محدودة فحسب عن المكان الذي يرقد فيه مؤسس الدولة العبرية دافيد بن غوريون وعقيلته باولا.بفضل رؤيته بعيدة النظر تحولت رمال الصحراء إلى واحة من الخضار".

وتابع: "هذا المشهد كان حلما قبل فترة وجيزة لكن بفضل اتفاقات السلام الإبراهيمي يخترق المستحيل في سبيل غد أفضل لشعوب المنطقة".

ونشر الحساب فيديو لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وهو يرحب بالمشاركين في قمة النقب حيث قال: ״ في الشرق الأوسط هناك من يصنع العنف والتخلف، وفي المقابل هناك من يدفع باتجاه التعاون، والازدهار والسلام. ويتزايد الإدراك في العالم العربي أن إسرائيل تقف، ودائمًا كانت تقف، في خندق السلام والتعاون".

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