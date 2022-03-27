(CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، بوضوح عن "قلق إسرائيل البالغ" بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت الولايات المتحدة وضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل/ نيسان 2019.

وقال بينيت، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون بشأن نية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، فقد نفذ الحوثيون، وكلاء الحرس الثوري، هجوما مروعا في نهاية هذا الأسبوع على المملكة العربية السعودية".

وأضاق: "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات المعنية من المنطقة، من إسرائيل وغيرها، بشأن هذه القضية المهمة للغاية ".

كان بينيت طالب ووزير خارجيته، يائير لابيد، في بيان سابق، الإدارة الأمريكية بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، محذرين من خطر هذه الخطوة على المواطنين الأمريكيين ودول المنطقة عامة.

وقال المسؤولان الإسرائيليان في البيان: " إن الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان، والجهاد الإسلامي في غزة، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق".

وأضاف بينيت ولابيد في البيان: "ويقف الحرس الثوري خلف الهجمات التي استهدفت المواطنين والجنود الأمريكيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال العام الماضي. وهم الذين وقفوا خلف التخطيط لاغتيال بعض كبار موظفي الإدارة الأمريكية"، حسب تعبيرهما.