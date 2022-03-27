الدوحة، قطر (CNN)-- قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران، روبرت مالي، إن الاتفاق النووي مع إيران "ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميًا" بسبب القضايا المتبقية التي "تهم بشدة" الأطراف، وذلك في تصريح مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN على هامش منتدى الدوحة ي قطر.

وأضاف المبعوث الأمريكي "بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني، والتي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك أن الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وتصورنا.. آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني"

وصرح مستشار المرشد الأعلى بإيران، ووزير الخارجية السابق كمال خرازي لشبكة CNN في المنتدى في وقت سابق أن الصفقة "وشيكة"، في حين قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت إن الصفقة "قريبة للغاية".

ويذكر أن إحدى القضايا المتبقية في المفاوضات التي استمرت لأشهر بهدف إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 هي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية، وهو مطلب إيراني رئيسي.