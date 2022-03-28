دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر العناق بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، بعد وصول الأول إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب".

ويظهر الشيخ عبدالله بن زايد في المقطع في لحظة سلام دافئ مع نظيره الإسرائيلي قبل أن يتبادلا أطراف الحديث والضحكة على محياهما.

سيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهـيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوزير الاسرائيلي حفظهم الله ورعاهم ✍️ https://t.co/3ytVqhqgmo

ونشرت صفحة "إسرائيل في دبي" على موقع تويتر، صورة لوزيري الخارجية وهما يضحكان في لقطة نالت الكثير من ردود الفعل.

وأعاد الشيخ عبدالله بن زايد نشر تغريدة للابيد على صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورهما معا وعلق عليها بالقول: "سعيد بالصداقة والعمل من أجل السلام والتنمية"، حسب قوله.

سعيد بالصداقة و العمل من اجل السلام و التنمية https://t.co/ZOUDxEK4yG

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي بثلاث لغات: "أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد"، حسب قوله.

وشارك وزير الخارجية الإماراتي بالقمة التي أُقيمت للمرة الأولى في إسرائيل، إلى جانب نظرائه من مصر والبحرين والمغرب وأمريكا، ولقي وزير الخارجية الإماراتي ترحيبا كبيرا من المسؤولين والإعلاميين الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي.