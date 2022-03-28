بعد يوم من لقاء بلينكن.. إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسبما أعلن الناطق باسمه للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رئيس الوزراء أصيب بفيروس كورونا. إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته"، حسب قوله.

وأضاف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "هذا وسيعقد هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين"، على حد تعبيره.

رئيس الوزراء أصيب بفيروس كورونا. إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته. هذا وسيعقد هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين.

وكان قد قال جندلمان الأحد: "وصل رئيس الوزراء بينيت هذه الليلة إلى مدينة حديرا بعد العملية الإرهابية التي نفذت في المدينة وزار محطة الشرطة وتحدث مع أحد المقاتلين الذي قضى على الإرهابيين"، حسب قوله.

وتابع الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ثم عقد جلسة لتقييم الأوضاع وتم اطلاعه رئيس الوزراء على حيثيات العملية الإرهابية وعليه أشاد بتصرف المقاتلين خلالها"، على حد تعبيره.

وكانت قد أدت عملية إطلاق نار وصفها الإسرائيليون بـ"الإرهابية" في المدينة لمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وقد أكد مسؤول إسرائيلي أن تنظيم داعش يقف خلف الهجوم.

وكان قد التقى بينيت بلينكن الأحد وأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية الدفاعية وأعاد التأكيد على الموقف الإسرائيلي الرافض لرفع الحرس الثوري الإيراني عن قوائم الإرهاب.