دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله، في مدينة رام الله، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها ملك الأردن إلى الأراضي الفلسطينية في ظل التحركات الدبلوماسية الديناميكية التي تشهدها المنطقة مؤخرا.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا لوصول الملك عبدالله وولي عهده إلى رام الله حيث كان عباس في مقدمة مستقبليهما.

وأكد الملك عبدالله في اللقاء أن "الأردن سيبقى على الدوام مع الأشقاء الفلسطينيين ويقف إلى جانبهم أمام كل التحديات"، وفقا للديوان.

وكان قد حظي العاهل الأردني باستقبال رسمي لدى وصوله إلى رام الله، حسبما أظهر مقطع فيديو نشره الديوان الملكي الأردني.

وتأتي هذه الزيارة بعد قمة جمعت ملك الأردن بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في مدينة العقبة الأردنية الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الزيارة أيضا بالتزامن مع اجتماع سداسي لوزراء الخارجية في إسرائيل ضمن "ٌقمة النقب" التي جمعت وزراء خارجية أمريكا والإمارات ومصر وإسرائيل والبحرين والمغرب، الأحد والإثنين.