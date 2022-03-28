السعودية.. إعدام مواطن ارتكب "الفاحشة" مع 3 نساء بالقوة وسلب أموال شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على ارتكاب "الفاحشة" مع 3 نساء بالقوة وسلبهن وصدم سيارة شخص وسرق هاتفه وأمواله وتعاطي المواد المخدرة، وفق ما نقلته قناة الإخبارية الرسمية عن بيان للداخلية السعودية الإثنين.

وأشارت الداخلية إلى أن تهم ارتكاب الفاحشة مع 3 نساء بالقوة وسلبهن وصدم سيارة شخص وسلب هاتفه النقال وأمواله وتعاطي الحشيش وأقراص الإمفيتامين، ثبتت على زياد بن أحمد بن لافي الحربي، وفقا للبيان.

وأُحيل المتهم للمحكمة الجزائية بعد صدور صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وحُكم عليه بالقتل تعزيرا وأيدت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العُليا هذا الحُكم.

ونفذ الحكم في منطقة مكة المكرمة بحق المتهم الإثنين، وختمت الوزارة بيانها بالقول: " وتعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسب قولها.

وكان قد أثار إعدام 81 شخصا في السعودية بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" قبل أيام موجة من ردود الفعل المستنكرة من جانب منظمات دولية كان على رأسها الأمم المتحدة.