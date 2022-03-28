دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأفاد البيان أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفيًا من أنتوني بلينكن، وتطرقا إلى "العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي الاتصال بعد ساعات من اختتام وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وأمريكا وإسرائيل أعمال "قمة النقب" جنوبي إسرائيل.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".

واتفاق وزراء الدول الست في "قمة النقب" على "تشكيل تحالف مشترك" لمجابهة "التحديات في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي في ختام القمة: "سوف نواجه التهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه "منذ بضع سنوات لم نكن لنتصور هذا الاجتماع في إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف بلينكن: "الاتفاقات مع الدول العربية لن تكون بديلا للاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين".