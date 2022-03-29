دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الثلاثاء، أن الأحداث في أوكرانيا ستحمل تغييرات مؤثرة على النظام الدولي وأشار إلى أن تداعياتها ستكون "عميقة وطويلة الأمد".

ودعا قرقاش، الذي شغل منصب وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إلى إيجاد "حل سياسي بأسرع وقت ممكن" لتجنب خطر تصعيد عمودي أو أفقي.

وقال الدبلومسي الإماراتي: "ستحمل الأزمة الأوكرانية تغييرات مؤثرة على النظام الدولي، وأعتقد أن تداعياتها ستكون عميقة وطويلة الأمد جدا، لكنني أرى أننا بحاجة لحل سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار وحل سياسي بأسرع ما يمكن، يجب أن نقوم بذلك لأن خطر التصعيد الأفقي أو العمودي حقيقي"، على حد تعبيره.

وأضاف قرقاش، الذي تحدث في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي الإماراتية: "تشهد المنطقة (الشرق الأوسط) تغييرا في الهيكل العلوي، لكنها يجب أن تلحق بالركب، وعليها القيام بذلك عبر التركيز، برأيي، على القضايا غير السياسية"، حسب قوله.

وتطرق الدبلوماسي الإماراتي إلى "قمة النقب" التي جمعت وزراء خارجية الإمارات والمغرب ومصر والبحرين وأمريكا وإسرائيل الإثنين، والتي أكد خلالها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تشكيل تحالف جديد من شأنه ردع إيران، لكن قرقاش رأى أن "الشرق الأوسط لا يدور حول إيران وإسرائيل فقط".

وقال الدبلوماسي الإماراتي: "نسعى إلى إيجاد طريقة للعمل بشكل فعال مع إيران، سعينا كله يهدف للوصول إلى أجندة استقرار وازدهار في المنطقة تشمل إيران والدول الأخرى"، حسب تعبيره.

وعملت أبوظبي خلال الأشهر الماضية على تحسين علاقاتها مع تركيا وإيران بالإضافة إلى توقيع اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل عام 2020.

وتابع قرقاش قائلا: "نحتاج إلى طي الصفحة وبدء صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة تكمن بالتواصل مع الأصدقاء بالتأكيد والتواصل مع الخصوم أيضا، وأن نتأكد من إعادة بناء هذه الجسور، لكننا لن نتفق مع كل ما يريدون القيام به"، حسب قوله.