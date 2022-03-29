العاهل الأردني يستقبل وزير دفاع إسرائيل.. والديوان الملكي يصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن اللقاء يأتي في "إطار الجهود التي يقودها العاهل الأردني من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين خصوصا في شهر رمضان".

وأضاف البيان: "شدد الملك على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".

وتابع: "أكد الملك أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".

وبحسب بيان الديوان الأردني: "كان الملك قد بحث هذه الجهود والاتصالات والقضايا المطروحة فيها خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، في رام الله، والذي جاء في إطار عملية التنسيق والتواصل المستمرة بين الجانبين".

وذكر الديوان أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عقد لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي قبيل لقاء العاهل الأردني، وأكد الصفدي "ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني".

وشدد الصفدي على أن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".