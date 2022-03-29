السعودية.. القبض على رجل تحرش جنسيا بقريبته وابنته تعلق: "أبكي فرح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على مواطن تحرش جنسيا بقريبته، الإثنين، في حين احتفلت ابنته بالحكم عبر صفحتها على تويتر، بعد 3 أعوام من الحادثة.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا قالت فيه: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها. فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه".

وأضاف الأمن العام في البيان نفسه قائلا: "وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. وإحالته إلى النيابة العامة وتبين في إجراءات الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج المملكة حاليا، وأن الحادثة حصلت منذ ثلاثة أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك".

شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على مواطن إثر تحرشه بفتاة https://t.co/8ApzLBc9IP

من جانبها، احتفلت الفتاة وسام السويلمي عبر صفحتها على موقع تويتر بهذا الخبر، إذ وثقت تحرش والدها بها في مقطع فيديو نشرته على الصفحة نفسها.

وقالت السويلمي في تغريدة بعد الخبر: "ابكي فرح ابكي انتصار انا نولدت من جديد"، وكتبت في تغريدة سابقة: "خواتي ممكن يكونو بخطر ويقتلون اتمنى احد يحميهم"، حسب قولها.

ابكي فرح ابكي انتصار انا نولدت من جديدددددد😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 #المتحرش_مونس_ناير https://t.co/GNJ2VDBiPp

وتفاعل عدد من المغردين مع القضية على وسم "المتحرش مونس ناير"، وعلقت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، لينا، قائلة: "نبي أسمه وصورته، وصك الحكم أول ما تخلص محاكمته"، حسب قولها.