السيسي يشيد بدور قطر في مواجهة تحديات الأمة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "التقدم الملموس في مسار العلاقات" بين بلاده وقطر، وذلك خلال استقباله الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة".

وأضاف البيان أن الرئيس المصري "رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري".

وذكر البيان أن الرئيس المصري "أشاد بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "نقل تحيات أمير البلاد، للرئيس المصري، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار، وجرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".