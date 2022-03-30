دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الممثل المصري، عمرو واكد، غضب بعض المصريين على تويتر بتغريدة انتقد فيها الاهتمام بمباراة منتخب بلاده والسنغال معتبرا أن "ماتش الحياة الكريمة" أكثر أهمية، ما عرضه لانتقادات لاذعة.

وكتب واكد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بعد خسارة مصر: "عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة. مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة. الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك".

عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة. مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة. الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك.

أثارت هذه التغريدة غضب عدد من المتابعين الذين أعربوا عن سخطهم مما وصفها بعضهم بـ"الأفورة" مشيرين إلى أن كرة القدم شغف قبل أي شيء ووسيلة ترفيه في ظل الظروف الصعبة.

في هذه اللحظة وفي أي لحظة مش من حق اي حد يقول للناس ايه اللي ليه قيمة وايه اللى مالوش ... الكورة لعبة وفرجة لكن "الحياة الكريمة" لا هي لعبة ولا فرجة هي نضال طويل مع الناس بدون "استعلاء أو أستاذية"... المقارنة سطحية الصراحة ... هاردلك للمنتخب، يحيا الأفيون وتسقط الافورة. https://t.co/Pcn3RrL5sO

وعاد وكتب الممثل المصري تغريدة أخرى بعد الهجوم الذي تعرض له قال فيها: "يا رب ما نكسب اي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه. يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله"، حسب قوله.

يا رب ما نكسب اي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه. يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله.

وكانت قد خسرت مصر بركلات الترجيح أمام السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد أن خسر المباراة بهدف نظيف، ليُحرم من الوصول إلى مونديال قطر.