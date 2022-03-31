عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات بسبب صواريخ إيران الباليستية

(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات إيرانية، الأربعاء، بسبب "تورطهم في أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية بشراء معدات مستخدمة لإنتاج وقود الصواريخ".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إنه تم فرض العقوبات "في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على أربيل بالعراق، والهجمات التي شنها الحوثيون وكلاء إيران على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "هذه الهجمات تذكر بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية ونشرها لها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي، وأن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية تستمر في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة لتعطيل هذه الأنشطة، كما سنواصل العمل مع الآخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك انتهاكها لسيادة جيرانها".

وتأتي العقوبات الجديدة فيما لا تزال الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، وبينما قال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق بدا قريبا في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك مؤشرات في الأيام الأخيرة على أنه قد لا يكون وشيكا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، في الدوحة، الأحد، إن الاتفاق النووي "ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميا بسبب القضايا العالقة، بما في ذلك مطالب طهران المتعلقة بالحرس الثوري".