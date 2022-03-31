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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، تعليق محاكمة 26 شخصا "غيابيا" بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.

جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون التركي TRT، بتقرير قال فيه: "قالت المحكمة التركية التي تنظر في محاكمة المشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في طلب الادعاء العام تعليق المحاكمة ونقلها إلى السعودية. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل/ نيسان المقبل".

وأضافت: "طلب المدعي العام التركي في إسطنبول من محكمة، الخميس، تعليق محاكمة غيابية لـ26 سعودياً متهمين في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل المحاكمة إلى المحاكم السعودية".

وأوضح التقرير أن "القضاء التركي، بدأ محاكمة المتهمين بقتل الصحفي خاشقجي غيابياً في يوليو/تموز عام 2020".