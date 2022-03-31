الكويت: اندلاع حريق هائل في سوق المباركية.. والنيران تلتهم 20 محلا على الأقل

الشرق الأوسط
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الكويت.. اندلاع حريق هائل في سوق المباركية.. والنيران تلتهم 20 محلا على الأقل
Credit: From Twitter/@MOInformation

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في سوق المباركية بالكويت، الخميس، التهم أكثر من 20 محلا تجاريًا.

ورفعت السلطات عدد فرق الإطفاء المشاركة في إخماد النيران إلى 8 فرق، بينما لم يتبين بعد سبب اندلاع الحريق.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في حسابها عبر تويتر: "ارتفاع عدد فرق الإطفاء إلى 8 فرق للسيطرة على حريق سوق المباركية وعدد المحلات المحترقة يتجاوز 20 محل معظمها في سوق السلاح".

ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.

ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.

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