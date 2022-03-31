دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في سوق المباركية بالكويت، الخميس، التهم أكثر من 20 محلا تجاريًا.

ورفعت السلطات عدد فرق الإطفاء المشاركة في إخماد النيران إلى 8 فرق، بينما لم يتبين بعد سبب اندلاع الحريق.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في حسابها عبر تويتر: "ارتفاع عدد فرق الإطفاء إلى 8 فرق للسيطرة على حريق سوق المباركية وعدد المحلات المحترقة يتجاوز 20 محل معظمها في سوق السلاح".

ارتفاع عدد فرق الإطفاء إلى 8 فرق للسيطرة على حريق #سوق_المباركية وعدد المحلات المحترقة يتجاوز 20 محل معظمها في سوق السلاح #الكويت #قوة_الاطفاء_العام #وزارة_الإعلام_الكويت @kff_kw https://t.co/sJIgjLmLql

ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.

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#فيديو فرق الإطفاء تكافح حريق #سوق_المباركية #حريق_المباركية https://t.co/LG7LTUjKpk

لم يبقى في الكويت الا المباركية 💔 حسبي الله ونعم الوكيل ☝ #حريق_المباركية https://t.co/d0mVxhfa8D

ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.