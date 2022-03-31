بايدن لبينيت: الولايات المتحدة تقف بقوة وحزم مع إسرائيل

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن خالص تعازيه في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي أودت بحياة 11 شخصا في 3 مدن إسرائيلية".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أكد، خلال اتصاله ببينيت، أن الولايات المتحدة "تقف بقوة وحزم مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الإرهابي وجميع التهديدات التي تتعرض لها دولة إسرائيل"، وعرض "كل مساعدة مناسبة".

وأضاف البيت الأبيض أنه تمت مناقشة خلال الاتصال "أهمية الشراكات الإقليمية، كما أظهرت اتفاقيات إبراهيم وقمة النقب، في تعزيز الأمن وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع البيان أن بايدن "عرض الرئيس كل مساعدة مناسبة لحلفائنا الإسرائيليين وهم يواجهون التهديدات لمواطنيهم".

ووقعت في إسرائيل 3 هجمات إرهابية في غضون أسبوع، أسفرت عن قتلى، بما في ذلك إطلاق نار الذي حدث، الثلاثاء، في بني براك.

وكان نفتالي بينيت قال، على تويتر، عقب هجوم الثلاثاء إن "إسرائيل تواجه موجة من الإرهاب العربي القاتل"، وأضاف: "قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت أحباءها الليلة، وأدعو من أجل الجرحى"، وتابع: "قوات الأمن تقوم بدورها وسنحارب الإرهاب بالمثابرة والعناد والقبضة الحديدية. لن ينقلونا من هنا ".

ودعا بينيت، الأربعاء، الإسرائيليين الذين يملكون رخصة سلاح لحمل أسلحتهم معهم طوال الوقت، وقال إنه سيُطلب أيضا من جميع الجنود حمل أسلحتهم إلى منازلهم من قواعدهم.