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إسلام أباد، باكستان (CNN)-- نجا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، من محاولة للإطاحة به من منصبه بعد أن أوقف نائب رئيس البرلمان تصويتًا على سحب الثقة منه.

وطالب خان، الذي يواجه أصعب تحد في مسيرته السياسية، رئيس البلاد بحل البرلمان ودعا الأمة إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

وكان خان قد خسر اقتراح حجب الثقة مع حصول المعارضة على عدد كافٍ من الأصوات، ولكن في تأجيل دراماتيكي للزعيم المحاصر، أوقف نائب رئيس البرلمان التصويت باعتباره "غير دستوري"، مستشهداً بالمادتين 5 و 6 من البرلمان الباكستاني.

وتنص المادة 6 على أن "أي محاولات لتعليق الدستور أو إلغائه باستخدام القوة أو إظهار القوة أو بأي وسيلة أخرى غير دستورية تكون مذنبة بالخيانة العظمى".