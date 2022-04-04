عمرو واكد ينتقد مسلسل "الاختيار 3": تحول إلى كوميدي.. وجزاء مستحق

الشرق الأوسط
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عمرو واكد ينتقد مسلسل "الاختيار 3": تحول إلى كوميدي.. وجزاء مستحق
Credit: Pascal Le Segretain / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الممثل المصري المعارض، عمرو واكد، الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يُعرض في رمضان واصفا إياه بـ"الكوميدي" ومشيرا إلى أنه يزور الحقائق.

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وقال واكد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومصروف عليه عشان يبقى المفروض جد وعميق والناس قررت انه كوميدي واسفاف زي مسلسل الإختيار ٣. سبحان الله، ده حتى المسلسلات الكوميدي أو المقاولات الناس ما بتتريقش عليها كده. بصراحة جزاء مستحق"، حسب قوله.

وأثارت تغريدة واكد ردود فعل، إذ قالت مغردة: "بالرغم انو مايعجبني كشخص بس كلامه حقيقي.. م تحملت أشوف حلقة وحدة من المبالغات اللي فيه غير المبالغات ياسر جلال يقتل ضحك"، حسب تعبيرها.

بالمقابل، رأى آخرون أن عمرو واكد يستخدم "سكريبت" الإخوان نفسه لأن المسلسل أثار غيضه، حسب قولهم.

وكان قد أثار مسلسل الاختيار ردود فعل واسعة منذ أن بدأ عرضه في رمضان، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بأداء الممثل ياسر جلال لدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويتحدث المسلسل عن مرحلة تسلم السيسي للسيسي وتبدأ أحداثه منذ عام 2012 حين كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

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