بابا الفاتيكان يزور لبنان في يونيو المقبل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، زيارة لبنان في يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت أفادت وكالة الإعلام الوطني اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استقبل سفير الفاتيكان في لبنان، جوزف سبيتري، في قصر بعبدا الثلاثاء.

وسلّم سبيتري رسالة خطية لعون أخبره فيها أن "قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر (يونيو) حزيران المقبل"، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ وبرنامج الزيارة رسميًا بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

واعرب الرئيس اللبناني عن سعادته "لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان" في 21 مارس/ آذار الماضي.

وقال عون إن "اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها".