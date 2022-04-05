دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت التسجيلات التي عُرضت في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" الذي يُعرض في رمضان 2022، والتي أظهرت النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، ومرشد الإخوان، محمد بديع، وهما يهاجمان السلفيين ويصفهم المرشد بـ"الشراذم" جدلا على مواقع التواصل.

وظهر الشاطر في مقطع فيديو حقيقي مسجل عن السلفيين وهو يقول: "حضرتك أنا مش بتاع مخابرات بس بزرع ناس في وسطهم وبتابع كل تفاصيلهم أو أي حاجة في قلق أو خطر بحاول أعالجها".

ويضيف النائب الأول للمرشد العام للجماعة قائلا في التسجيل: "ولما بلاقي معلوماة موجودة بروح بكلم أمن الدولة يعني حتى داخليا وكلو لأن الموضوع أنا عارف خطورتو"، حسب قوله.

من جانبه، يظهر بديع وهو يقول: ""إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد لأننا عارفينهم قبل السجون وأثناء السجون وبعد السجون وعشنا معاهم في الفترات التي تستطيع من خلالها إنك تعرف تفاصيل ما عندهم".

ويضيف مرشد الإخوان قائلا: "هم ليسوا يدا واحدة.. شراذم... وقيادتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة الي معاها وبالتالي أي اتفاق صلب معاهم لا تضمنهم بأي احتمال".

ويكمل بديع في مقطع آخر قائلا: "إحنا بننلام لوم شديد جدا على إن التصريحات الي أنا قولتها إن عايزين رئيس توافقي راحوا هاجمين عليا لما قولت لا ينتمي إلى تيار إسلامي... طلعوا الكلام حتى الجزيرة مطلعاه محرف... إن ليس له خلفية إسلامية... لأن إذا كان تيار إسلامي طب ما أنا أولى... هو أنا مش تيار إسلامي ولا إيه... يعني أنا أسيب تياري أنان الإسلامي وأروح أدعم واحد من تيار إسلامي آخر"، حسب قوله في المقطع.

وبعد ذلك يهاجم الشاطر قناة الجزيرة بالقول: "للأسف يعني قناة الجزيرة هي أحد الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة في الدول العربية كلها"، حسب قوله.

وانتشرت هذه المقاطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تفاعلا واسعا، وقد نشر أحد المواقع المصرية تصريحات قال إن رئيس حزب النور السابق أدلى بها ردا على هذه التسجيلات.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

#الإختيار_3 #كشف_المستور ♦️"خيرت الشاطر" عن السلفيين قال : 📌أنا بزرع ناس في وسطهم وبتابع كل تفاصيلهم وأي حاجه فيها قلق ولا خطر بحاول أعلاجها ، ولما بلاقي معلومة مثلا موجودة بروح مكلم أمن الدولة😀😀 امال زعلو ليه لما فريد الديب قال عنهم انهم كلهم كانو مخبرين ع لى بعض؟ https://t.co/WibtdetB4S

_ تسريب خيرت الشاطر خايف ع البلد من السلفيين وحازم ابو اسماعيل والجزيرة _ تسريب عبد المنعم ابو الفتوح خايف ع البلد من الاخوان وعاوز الجيش يحكم _ ف انتظار تسريبات السلفيين 😂