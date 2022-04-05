بعد عرض مواد "مخلة بالآداب" أمام طلبته.. إحالة دكتور في الكويت للتحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردا على القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الكويتية، أعلنت جامعة الكويت إحالة عضو هيئة أكاديمية بكلية الطب للتحقيق بسبب عرضه موادا "مخلة بالآداب العامة" على الطلبة أثناء شرح محاضرة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر: "وجه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إدارة جامعة الكويت بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019".

وأضافت جامعة الكويت في بيانها قائلة إن التوجيه يتضمن أن "ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة"، حسب قولها.

وقال مدير الجامعة بالإنابة، بدر البديوي: "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي".

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وكانت قد أثارت أنباء عن عرض دكتور في علم النفس على طلبته مواد إباحية جدلا واسعا وانتقادات وصلت إلى قبة البرلمان، إذ وجه البرلماني فايز الجمهور، سؤالا لوزير التربية حول الأمر.