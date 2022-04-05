دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رمت صحفية سودانية سياسيًا داعمًا للشراكة مع السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد، بالحذاء، قائلة إنها "رسالة من الشعب السوداني".

وخلال مداخلتها على هامش مؤتمر في وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قالت الصحفية بجريدة "الراكوبة"، صفاء الفحل: "عندي رسالة عاوزة أوصلها لكم من الشعب السوداني"، ثم فاجأت الحضور برميها الحذاء تجاه السياسي التوم هجو، حسبما أظهرت لقطات مصورة متداولة.

التوم هجو يتلقي رسالة قوية " حذاء" خلال المؤتمر الصحفي https://t.co/3isVnhwHMx https://t.co/lTwaF8FMKu

وشارك في المؤتمر ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير - ميثاق التوافق الوطني. وقاد إعلان الحرية والتغيير الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019.

ولاحقا، انشق عدد من أعضاء هذا التكتل تحت اسم تيار أو "ميثاق التوافق الوطني". وكان أحد الموقعين على الميثاق التوم هجوم، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية السابق والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي.

وأنهي انقلاب الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اتفاقًا بين المدنيين والعسكريين على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات.

وقبل أيام من حدوث الانقلاب، نظم التيار تظاهرات أمام القصر الرئاسي الخرطوم تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك.

ويتهم ناشطون التيار بأنه ظهير سياسي للمكون العسكري، وهو ما نفاه التوم هجو في تصريحات سابقة لقناة "الجزيرة".

ولا تزال التظاهرات مستمرة ضد سيطرة الجيش على السلطة في السودان، فيما قُتل 96 شخصًا على الأقل وأصيب الآلاف خلال التظاهرات ضد الاتقلاب العسكري.