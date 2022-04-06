عمدة بوتشا لـCNN: لن نغفر لروسيا "على هذه الأرض أو في الجنة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في رد الفعل الأقوى على الغزو الروسي لأوكرانيا من جانب إسرائيل، وصف وزير الخارجية يائير لابيد، عمليات القتل في إحدى ضواحي العاصمة كييف، بوتشا، بـ"جرائم الحرب"، الأربعاء.

وكتب لابيد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مجددا، دولة كبرى وقوية اجتاحت جارتها الأصغر منها حجما بدون أي مبرر"، وأضاف: "الأرض غارقة بدماء المدنيين الأبرياء، الصور والشهادات من أوكرانيا مروعة، لقد ارتكبت القوات الروسية جرائم حرب بحق مدنيين عزل، أدين بشدة جرائم الحرب هذه"، حسب قوله.

وكما كان الوضع منذ بداية الغزو الروسي لاوكرانيا، لم تطابق تصريحات لابيد، التي جاءت بداية خلال وجوده مع نظيريه اليوناني والقبرصي، تلك الخاصة برئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي استنكر عمليات القتل في بوتشا بدون أن يضع اللوم على موسكو.

وقال بينيت لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية: "نشعر بالصدمة حيال الصور المروعة التي تردنا من بوتشا، ندين هذه المشاهد السيئة"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "الصور قاسية جدا، المعاناة التي يعيشها الشعب الأوكراني عظيمة ونحن نقوم بكل ما بوسعنا لتقديم المساعدة"، على حد تعبيره.

وتعد إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على علاقات جيدة مع موسكو وكييف، وذلك خوفا من غضب روسي قد يؤثر على عملياتها ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا.