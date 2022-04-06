دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصرف فتاة سعودية مع سائق يدعي العمل في شركة "أوبر" تفاعلا على موقع تويتر، وذلك بعد أن أيدها كثيرون في رفضها قبول عزيمته على كوب من القهوة.

وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لسائق قال إنه يعمل لدى "أوبر" روى فيه قصة قال إنها حدثت معه أثناء توصيله إحدى الفتيات إذ طلب منها التوقف لشراء القهوة ووافقت.

ويقول الراوي إنه اشترى القهوة له ولها وأراد أن يضيفها إياها لكنها اعتذرت عن قبول القهوة ثم أخذتها بعد إلحاحه عليها ورمتها من نافذة السيارة ما أثار غضبه ودفعه لوصف سلوكها بـ"الوسوسة الزائدة" نظرا لتخوفها من وضعه فيها مادة مخدرة أو شيء من هذا القبيل، ليقوم بإنزالها من السيارة.

سائق كريم، وش رايكم في سلوكه وسلوكها؟ https://t.co/M6zjJ8WJss

أثار تصرف الفتاة في القصة المزعومة ردود فعل على موقع تويتر إذ رحب كثير من الإعلاميين والمعنيين بالشأن السعودي بتصرف الفتاة وطالبوا بمحاسبة السائق الذي نشر له البعض مقاطع سابقة يروي فيها حوادث مماثلة.

وفيما يلي أبرز الردود على تصرف الفتاة:

@naifco سلوكه خطأ على اى اساس تقبل منه شي مشروب وهي ما تعرفه ! الثقه الزايده بل الناس تورط الانسان لازم يفصل حياته الشخصيه عن حياته العمليه هو فقط شغلته يوصل الزبونه حتى غلط يوقف علشان يشرب قهوه خلص شغلك واشرب قهوتك براحتك و تصرفها غلط برمي الكوب كانت خذته وحطته جنب او رمته بس تنزل.

@naifco سلوكها صائب ١٠٠٪

@naifco سلوك المرأة سليم و حافظت على نفسها و سلامتها ومن حقها اللجوء للجهات المختصة لتاديبه، سلوك السائق مخالف للانظمة و القوانين حيث انه لا يحق له النزول من السيارة بعد ركوب الراكب و لايحق له تقديم الوجبات او المشروبات ولا يحق له امزالها في نصف الطريق دون اكمال التوصيل. يجب ان يعاقب.

@naifco يارجل وصلها مكانها وبس وفلوس القهوه حقت مشوار .. اتفق معها بنت الرجال ….وتخيل لو كان رجل لكن عنده مشاكل في المعده او القالون لازم يشرب قهوتك ….