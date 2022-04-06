السعودية.. تفاعل على تصرف فتاة رفضت قبول القهوة من سائق أجرة خوفا من "المخدرات"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. تفاعل على تصرف فتاة رفضت قبول القهوة من سائق أجرة خوفا من "ألمخدرات"
Credit: FAYEZ NURELDINE / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصرف فتاة سعودية مع سائق يدعي العمل في شركة "أوبر" تفاعلا على موقع تويتر، وذلك بعد أن أيدها كثيرون في رفضها قبول عزيمته على كوب من القهوة.

وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لسائق قال إنه يعمل لدى "أوبر" روى فيه قصة قال إنها حدثت معه أثناء توصيله إحدى الفتيات إذ طلب منها التوقف لشراء القهوة ووافقت.

ويقول الراوي إنه اشترى القهوة له ولها وأراد أن يضيفها إياها لكنها اعتذرت عن قبول القهوة ثم أخذتها بعد إلحاحه عليها ورمتها من نافذة السيارة ما أثار غضبه ودفعه لوصف سلوكها بـ"الوسوسة الزائدة" نظرا لتخوفها من وضعه فيها مادة مخدرة أو شيء من هذا القبيل، ليقوم بإنزالها من السيارة.

أثار تصرف الفتاة في القصة المزعومة ردود فعل على موقع تويتر إذ رحب كثير من الإعلاميين والمعنيين بالشأن السعودي بتصرف الفتاة وطالبوا بمحاسبة السائق الذي نشر له البعض مقاطع سابقة يروي فيها حوادث مماثلة.

وفيما يلي أبرز الردود على تصرف الفتاة:

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.